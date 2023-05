Esprinet, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 12 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023, chiuso con ricavi in calo dell'11% e utile netto in decremento del 41%.Gli analisti hanno lasciato invariate le stime dei ricavi, mentre hannoper tenere conto di un mix di ricavi leggermente peggiore e di un OpEx più elevato."I risultati del primo trimestre sono stati coerenti con la strategia aziendale di mantenere l'attenzione sulla crescita dei segmenti a margine più elevato ed evitare entrate non redditizie nel business ad alto volume ma a basso margine - si legge in una ricerca - L'ha innescato un'non appena l'accordo sarà finalizzato, probabilmente nelle prossime settimane".