Mercato auto Europa, UNRAE: continua la corsa anche ad aprile (+16,1%)

(Teleborsa) - Continua la corsa delinche ad aprile tocca il nono mese consecutivo di crescita. Nel mese sono state immatricolate, in crescita del 16,1% rispetto alle 831.014 unità registrate ad aprile 2022. Nel primo quadrimestre il saldo positivo sale a +17,2% e raggiunge 4.201.918 auto vendute contro 3.585.944 di gennaio-aprile 2022.L’aumento delle immatricolazioni ha riguardato tutti i cinquecon l’collocata al primo posto (+29,2%) seguita da Francia (+21,9%), Germania (+12,6%), Regno Unito (+11,6%) e Spagna (+8,2%). Laha però la crescita più consistente nel primo quadrimestre (+33,7%), con l’al secondo posto (+26,9%) e a seguire Regno Unito (+16,9%), Francia (+16,7%) e Germania (+7,9%). Al di là delle percentuali, per numero di immatricolazioni l’Italia occupa il quarto posto sia ad aprile che nel quadrimestre.Nell’Italia si distingue ancora come l’ultimo mercato fra i cinque maggiori, con una quota di auto “alla spina” in calo al 7,9%, di cui 3,1% die 4,8% diIl confronto con gli altri paesi è severo: in Germania le BEV sono al 14,7% e le PHEV al 5,8%, pur se in forte calo per l’esclusione dagli incentivi; inBEV al 12,9% e PHEV all’8,2%; nel Regno Unito BEV al 15,4%, PHEV al 6,5%; inBEV al 4,6% e PHEV al 5,8%. Anche nel primo quadrimestre l’Italia è ultima nella classifica dell’elettrico, con una quota di BEV al 3,7% e PHEV al 4,5%. Laha invece BEV 14,3% e PHEV 5,7%; Francia BEV 14,8% e PHEV 8,6%; Regno Unito BEV 15,4% e PHEV 6,4%; Spagna 4,5% e PHEV 6,1%.“Lo stallo dell’Italia nella quota di auto ‘con la spina’, rispetto agli altri maggiori mercati europei, dimostra che la transizione energetica non decolla. È necessario che il Governo intervenga velocemente per invertire il trend. Noi di UNRAE siamo pronti a collaborare per il bene della nostra industria e per il ruolo che deve rivestire il nostro mercato”, affermaDirettore Generale dell’UNRAE.Riguardo le, Cardinali sottolinea: “Finalmente sono state pubblicate le norme attuative per la realizzazione di punti di ricarica nei centri urbani e superstrade, come previsto dai Decreti MASE, che però richiedono ulteriori revisioni. Data la complessità tecnica delle norme e i tempi stringenti per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti e per la realizzazione e l’avvio delle stesse infrastrutture, chiediamo al Ministero che possano essere rivisti i provvedimenti in linea con le necessità degli operatori del settore, onde evitare il rischio che le gare raccolgano poche adesioni rispetto alle potenzialità”.“Inoltre – conclude il Direttore Generale dell’UNRAE - per rassicurare inel percorso disarà fondamentale un’accelerazione anche delle norme per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica da parte di privati e condomini”.