Ddl Made in Italy, conti agevolati per studi under 30: di che si tratta

(Teleborsa) -che dovrebbe portarecon conti dedicati a condizioni agevolate con l'obiettivo di sostenere le spese scolastiche, come prevede il testo (ancora non definitivo) che istituisce il “Programma di Risparmio e Investimento per l'Istruzione e la Formazione Avanzata” per «agevolare il risparmio e l'investimento" perAttraverso il circuito delle banche che aderiranno,potranno aprirea condizioni agevolate, favorendo anche forme di periodico versamento da parte di terzi attraverso donazioni o crowdfunding. Ciascun beneficiario potrà usufruire di un unico conto che non supera l'importo complessivo di 100mila euro e può essere alimentato con apporti annuali del beneficiario o di terzi non superiori complessivamente a 10mila euro.ad esempio, quelle per l’acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico così come quelle per l’alloggio nella città ove ha sede l’istituto di formazione e specializzazione, qualora diverso da quello di residenza o domicilio familiare del beneficiario. Previsti controlli a campione per verificare che le risorse siano effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.In base alle prime bozze che iniziano a circolare tra le misure troveranno spazio il rifinanziamento della Nuova Sabatini, misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica, il già annunciato nuovo fondo sovrano al sostegno all'imprenditorialità femminile, alle filiere del legno, dell'arredo e del tessile, e alcune disposizioni per l'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica.Nel provvedimento dovrebbe esserci anche la creazione del liceo del Made in Italy per "promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy". Il ddl istituisce inoltre la "Giornata nazionale del Made in Italy", che sarà fissata il 15 aprile, per "celebrare la creatività e l'eccellenza italiana"