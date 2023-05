Digital360 chiude acquisizioni con Omnitel Comunicaciones e AdjudicacionesTic

DIGITAL360

(Teleborsa) -, Società Benefit, PMI innovativa, comunica di aver(posseduta integralmente) che, nel quadro di una operazione unitaria, la conduce ad acquisiree del, e con la possibilità di acquisire le restanti quote nel 2026, in concomitanza dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2025. Per entrambe le operazioni ilOmnitel (insieme alla controllata portoghese Omniprotic Portogallo) è un'importante agenzia che eroga un'ampia gamma servizi a supporto del marketing e delle vendite per le principali imprese tecnologiche operanti in Spagna e Portogallo. I suoi servizi spaziano dalla gestione di campagne di marketing digitale all'organizzazione di eventi, dalla gestione dei fondi di marketing per le impresealla gestione di attività in outsourcing per i grandi vendor tecnologici globali. Con una storia di oltre 25 anni, vanta un team multidisciplinare di risorse altamente specializzate presente a Madrid, Barcellona e Lisbona.AdjudicacionesTic offre un servizio di business intelligence, basato su una piattaforma proprietaria, per la gestione delle gare d'appalto di servizi e soluzioni tecnologiche delle pubbliche amministrazioni in Spagna e Portogallo. Il servizio viene offerto in abbonamento a più di 400 clienti del settore tecnologico ed è affiancato da servizi di analisi dati e consulenza., consolidando anche i dati della sua controllata Omniprotic, haha chiuso ile unaL'accordo per Omnitel prevede, tra le altre pattuizioni, che gli a, già Direttori Generali della società e venditori del 51% delle quote sociali. Questo consente, secondo uno schema efficiente e consolidato nelle acquisizioni di DIGITAL360, un regime di continuità rispetto all'attuale situazione gestionale, che facilita l'integrazione e le sinergie con il Gruppo di cui la società entra a far parte.Allo stesso modo, l', già Direttore Generale della società e venditore del 7% delle quote sociali. Il prezzo pattuito per l'acquisizione del 51% delle quote di Omnitel è pari a 7,7 milioni di euro (oltre il pro-quota della PFN al closing), di cui il 70% verrà pagato all'atto di acquisto ed il residuo 30% nell'anno 2024, al solo verificarsi di certi risultati di redditività della società per l'esercizio 2023.