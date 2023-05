Emilia-Romagna: le vittime dell'alluvione sono 14, gli evacuati 15mila. Arera sospende le bollette

(Teleborsa) - Sale a 14 il totale delleper il maltempo inmentre il numero delleha raggiunto quota 15mila. Inoltre nel ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati e gli animali degli allevamenti. A peggiorare ulteriormente la situazione sono leche nel breve periodo non accennano a migliorare: per domani sono infatti attese sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l'allerta rossa sull'area che va da Bologna a Rimini.Intantoha approvato unche sospende il pagamento die avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delledell'Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. La delibera, si legge in una nota, riguarda tutte le utenze neidagli eventi calamitosi dal primo maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni. Sarà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni coinvolti."Ladei pagamenti delle bollette è un primo provvedimento di urgenza, in vista degli eventuali provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate daedNuovi interventi dell’Autorità potranno prevedere anche l’introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti, agevolazioni anche di natura tariffaria ed eventuali deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento. Infine, i venditori e gestori che erogano isopra richiamati potranno offrire ulteriori agevolazioni più favorevoli, in linea con quanto disposto dalla delibera Arera", prosegue la nota."Va pianificata immediatamente laChi ha subìtoalla casa occorre che glieli ripariamo insieme alloChe gli diamo i rimborsi. Chi ha avuto un danno all'occorre dargli la possibilità di ripartire e di reagire. L'agricoltura, che è forse il più colpito tra tutti i settori, ha bisogno di rimborsi al 100% per ripartire. Dobbiamo rimettere in moto un sistema viabilistico e ferroviario che è l'interfaccia di una regione che deve tornare a marciare e produrre", ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna,in conferenza stampa a Bologna.