Modigliana, inaugurato il Ponte di Ca’ Stronchino: simbolo della ricostruzione post-alluvione

(Teleborsa) - Larestituisce alla comunità unsegnando un passaggio che va ben oltre il semplice ripristino della viabilità. Questaha sancito ufficialmente la fine dell’isolamento per, cancellando le ferite inferte dalla devastante alluvione del 2023.La cerimonia: un tempo record per trasformare le macerie di una struttura collassata in un ponte moderno., del, dele dei"Il ponte di Ca’ Stronchino non è un’infrastruttura come le altre. È divenuto,che nel 2023 ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. - ha affermato il- Le immagini della struttura spezzata e trascinata dalla violenza delle acque hanno fatto il giro del Paese, rappresentando con forza la fragilità dei nostri territori, ma anche la resilienza delle comunità che li abitano. Oggi, a due anni e mezzo da quei giorni drammatici,Un risultato reso possibile grazie a un lavoro corale, coordinato e altamente qualificato, che ha visto operare congiuntamente istituzioni nazionali e locali, enti tecnici, imprese, fondazioni e cittadini. Un esempio concreto di come, attraverso metodo, responsabilità e collaborazione, il Paese sia in grado di raggiungere obiettivi importanti e di restituire sicurezza e futuro ai territori colpiti"."Quando. La collaborazione tra tutti gli enti coinvolti ha portato alla realizzazione dell’opera in tempo celeri", ha dichiarato il– Importante anche il supporto di tutti gli enti che hanno contribuito, con oltre un milione di euro, alla realizzazione dell’opera attraverso le donazioni"."L’inaugurazione del Ponte di Ca’ Stronchino, che ha permesso diUn intervento che non si limita a ripristinare la viabilità, ma rafforza la resilienza del territorio e la sicurezza della comunità, confermando il ruolo di Sogesid al servizio del Paese", hanno dichiarato congiuntamente ilLa rinascita del Ponte di Ca' Stronchino è anche la storia di una. L’opera è stata resa possibile non solo grazie alle risorse stanziate dallama anche grazie alla generosità di una cordata diche ha affiancato il Comune di Modigliana. Realtà come, rappresentata oggi dalhanno contribuito in modo determinante al finanziamento gestito dal Comune di Modigliana."Oggi è una giornata importante, perché viene riconsegnata alla comunità di Modigliana un’opera fortemente attesa da tutte e tutti. I ponti per definizione uniscono e quello di Ca’ Stronchino ha un valore immenso, concreto, di ricucitura di un territorio travolto dall’acqua e da quasi 7mila frane. – ha dichiarato il- È un simbolo, concreto, di, ed è anche la dimostrazione dei risultati che si possono raggiungere lavorando insieme, con impegno e coerenza: per questo voglio ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso la ricostruzione di quest’opera.”"L’inaugurazione per la riapertura del Ponte di Ca’ Stronchino che ha ottenuto e superato tutti i collaudi, è ancheprofondamente segnata dagli eventi del maggio 2023 e poi del settembre 2024, – ha dichiarato il-. Ringrazio l’intera Struttura del sistema di Protezione Civile: i Vigili del Fuoco, i volontari dei Vigili del Fuoco di Trento, i GOS di Novara, i volontari del Soccorso Alpino, i volontari del centro Radioamatori, le imprese locali che si sono attivate nella esecuzione dei lavori nella fase dell’emergenza, il nucleo Volontari Antincendio di Protezione Civile. La Pro Loco di Modigliana, il Gruppo Alpini, l’Associazione don Giulio, la Caritas, la Struttura del Commissario per la Ricostruzione del Generale Figliuolo e del Commissario Curcio, in rappresentanza del Governo. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna che nella fase della Emergenza e nei periodi successivi è stata vicina alle nostre Comunità; lper il quale sentiamo ora il bisogno di accelerare i tempi nella fase di avvio dei cantieri di cui sono state completate le procedure per la acquisizione delle autorizzazioni e dare nuovo impulso alla lunga fase di ricostruzione. Positiva e importante la collaborazione con Sogesid, con cui abbiamo sottoscritto la nuova convenzione ed alla quale abbiamo affidato importanti lavori di ricostruzione del nostro territorio".L'inaugurazione odiernaIl ponte torna ad essere arteria vitale, dimostrando che la collaborazione tra enti pubblici, soggetto attuatore e società civile è la chiave per vincere la sfida della ricostruzione. Sogesid conferma così il proprio impegno a supporto delle istituzioni: non solo riparare ciò che è stato danneggiato, ma rendere le infrastrutture del Paese più solide e resilienti.