A Carlo Pontecorvo di Ferrarelle il Premio Capo d'Orlando per la Scienza e Industria

(Teleborsa) - C’è anche, presidente di, tra gli insigniti del, giunto alla 25esima edizione, che si assegna a Vico Equense a cura del Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo.Carlo Pontecorvo riceverà il premio per la sezioneper la pluriennale azione di valorizzazione ed affermazione internazionale di numerosi marchi di acque minerali, unita alla visione di una industria attenta all’ambiente, ai beni culturali ed al sociale.La, in programma martedì 23 maggio, sarà arricchita dalla, il quale ha sequenziato il genoma dell’uomo di Neanderthal, argomento sviluppato anche dal prof. Giuseppe Remuzzi, premiato per divulgazione scientifica.