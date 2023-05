Ambienta SGR vende Next Imaging a fondi Azimut

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha completato la vendita di, società leader nella distribuzione di soluzioni di imaging e machine vision, a, un fondo gestito da Azimut Libera Impresa.Next Imaging è un progetto promosso da Ambienta e volto a creare una. Next Imaging attualmente comprende iMAGE-S, il leader italiano acquisito nel 2018, e 1stVision, il distributore leader in Nord America, acquisito nel 2020.Grazie al supporto di Ambienta Next Imaging hanell’arco del periodo d'investimento, nonostante il contesto macroeconomico complicato e la pandemia di Covid-19."Next Imaging è un ottimo esempio della capacità di Ambienta didi sviluppo futuri e di generare così risultati tangibili - ha commentatodi Ambienta - La crescita dell’automazione industriale, combinata con la posizione di leader di mercato di Next Imaging e con la criticità giocata dai componenti e sistemi di machine vision in numerosi mercati sia industriali che non, hanno reso la società un'ottima opportunità d'investimento".