Ambienta, Cap Vert completa l'acquisizione di Bernard Bois

(Teleborsa) -, uno dei più grandi ed esperti asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale annuncia che la sua platform companyuno dei leader e specialisti francesi nel settore della potatura, ha finalizzato l'acquisizione disocietà francese specializzata nella progettazione, produzione e installazione di arredi e strutture in legno per esterni. L'operazione – sottolinea la società in una nota – rappresenta un'importante estensione delle competenze di Cap Vert in un segmento adiacente e ad alto potenziale del mercato degli spazi verdi.Fondata nel 1983,opera attraverso due stabilimenti produttivi con un team di 40 persone, offrendo oltre 200 soluzioni in legno su misura per clienti pubblici e privati in tutta la Francia. L'azienda registra un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro e sta vivendo una fase di forte crescita, con un notevole potenziale di espansione che Cap Vert intende ulteriormente valorizzare attraverso la propria scala e posizionamento di mercato.La domanda di soluzioni a base di legno è in rapido aumento, trainata dalla combinazione di estetica naturale, durabilità e sostenibilità ambientale.– si legge nella nota – rafforza la capacità di Cap Vert di rispondere a questa domanda con soluzioni a basse emissioni, approvvigionate localmente e perfettamente in linea con le nuove aspettative del mercato. Il Gruppo consolida così il proprio ruolo di punto di riferimento nella progettazione sostenibile degli spazi verdi.Attraverso unCap Vert continua a consolidare un mercato ancora altamente frammentato, potenziando la propria competitività e contribuendo attivamente alla transizione ambientale. L'acquisizione di Bernard Bois rappresenta ilda quando Ambienta ha acquisito l'azienda nel 2021, posizionando il Gruppo come leader del settore con oltre 1000 dipendenti e più di 100 milioni di euro di fatturato.L'operazione è pienamente in linea con lae rientra nella categoriaIl legno, infatti, si distingue come materiale naturalmente sostenibile rispetto a soluzioni convenzionali come cemento, metallo e derivati petrolchimici. Non solo contribuisce a immagazzinare il carbonio, ma riduce anche drasticamente le emissioni su un'ampia gamma di applicazioni. L'utilizzo del legno consente, ad esempio, una riduzione delle emissioni fino al 10% nelle strutture, fino al 50% nei rivestimenti e fino al 90% negli arredi, rispetto all'utilizzo del metallo."L'acquisizione di Bernard Bois – ha dichiarato– rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Cap Vert. L'operazione amplia l'offerta del Gruppo nelle soluzioni outdoor sostenibili e rafforza l'impegno nel fornire prodotti di alta qualità a basso impatto ambientale. L'expertise di Bernard Bois si integra pienamente con la strategia di Cap Vert di espandersi lungo la catena del valore e di consolidare il proprio posizionamento multispecialistico"."Siamo entusiasti di accogliere Bernard Bois nel Gruppo Cap Vert. Bernard Bois – ha aggiunto– è specializzato nella produzione di arredi in legno per spazi verdi, offrendo soluzioni su misura progettate, realizzate e installate secondo le esigenze specifiche del cliente. Siamo convinti che questa partnership rafforzerà in modo significativo la nostra offerta di servizi e il nostro portafoglio clienti. Guardiamo con entusiasmo alle opportunità di crescita congiunta e alle sinergie che potremo sviluppare insieme".