Invimit pubblica offerta per la riqualificazione dell’ex convitto “Vittoria Colonna” di Fano

(Teleborsa) -, società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa dello sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico, ha pubblicato nella sezione "" del sito web aziendale l’offerta pervenuta per il progetto di(provincia di Pesaro Urbino), di proprietà del Fondo i3 – Silver gestito dalla SGR.Il convitto, attualmente in disuso, è sito in prossimità del centro cittadino e si estende per una superficie lorda di. L’offerta pubblicata prevede la ristrutturazione del convitto a cura del proponente, con un contributo della SGR per sostenere i lavori.Circa metà del complesso sarà adibito aLa restante porzione dell’immobile verrà adibita all’uso di uffici pubblici e proposta in locazione alla Pubblica Amministrazione. L’immobile era stato inserito dalla SGR tra quelli selezionati su tutto il territorio nazionale per la, l’iniziativa di Invimit SGR che punta a favorireper la riqualificazione del patrimonio statale, con ricadute positive sia per il territorio che per i conti pubblici.L’offerta pervenuta è stata pubblicata dalla SGR, nel rispetto della procedura vigente, per dare la possibilità a eventuali operatori di presentare offerte migliorative