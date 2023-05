Esprinet risolve contenzioso tributario: paga 33,2 milioni di euro

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha sottoscritto con l'un accordo volto aformulate in materia di IVA in relazione ai periodi di imposta dal 2013 al 2017.Sulla base dell'accordo tombale raggiunto, la società dovrà. Pertanto, a fronte di una pretesa originaria complessiva superiore a 220 milioni di euro, la società sosterrà un onere effettivo, in termini di IVA e relative sanzioni, inferiore al 14% di tale pretesa, oltre interessi maturati.Gli importi dovuti saranno corrisposti dalla societàin un massimo di cinque anni con pagamenti trimestrali di pari importo.