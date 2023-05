Via libera in Irlanda alla legge che stabilisce l’obbligo di etichetta sanitaria per gli alcolici

(Teleborsa) - Il ministro irlandese della Salute,, ha convertito in legge il regolamento che prevede l’conL'annuncio è arrivato direttamente dal ministero della sanità di Dublino. La legge prevede che le etichette dei prodotti alcolici indichino ile inel prodotto e contengano avvertenze sul rischio di consumare alcol durante la gravidanza e sul rischio di malattie del fegato e tumori mortali dovuti aldi alcol. L'è il Paese in Europa ad approvare una legge di questo tipo.Ci sarà comunque undi tre anni, la piena applicazione della norma è fissata per il 22 maggio 2026. "Sono lieto che siamo il primo paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un’completa dei prodotti alcolici - ha dichiarato Donnelly - non vedo l’ora che altri paesi seguano il nostro esempio".Laha dato il via libera per silenzio-assenso alla proposta irlandese. Critiche sono arrivate da 13 Stati, tra cui l’Italia. L’argomento sarà comunque all’ordine del giorno di una riunione deldel 21 giugno.