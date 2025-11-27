Milano 11:39
43.159 +0,07%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:38
9.673 -0,19%
Francoforte 11:37
23.760 +0,14%

Parigi: balza in avanti Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario del produttore di vini e alcolici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,83 Euro. Prima resistenza a 79,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 75,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```