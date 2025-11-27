Parigi: balza in avanti Pernod Ricard

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso degli alcolici
, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario del produttore di vini e alcolici
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,83 Euro. Prima resistenza a 79,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 75,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)