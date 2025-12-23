Via libera del Senato alla manovra, Giorgetti: "Vale complessivamente 22 miliardi"

(Teleborsa) - È arrivato, tra gli applausi della maggioranza al momento della chiusura della votazione finale, ilche ora passa all'esame della Camera. I sì sono stati 110, 66 i no e 2 astenuti. Approvata anche lache ha incassato 110 voti favorevoli, 62 voti contrari e un solo astenuto. La manovra vale complessivamente "circa 22 miliardi" ha detto ilL'ammontare complessivo, inizialmente pari a 18,7 miliardi, "è salito – ha spiegato il ministro – perché con l'ultimo maxi-emendamento abbiamo integrato gli stanziamenti per Transizione 5.0, la Zes e sull'adeguamento prezzi"."Sono convinto che sia una buona legge di bilancio, che conferma una traiettoria positiva per il paese e per gli italiani. E quindi andiamo avanti – ha commentato–. Quello che vorrei sottolineare è che siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili. La tassazione solo al 5% degli aumenti contrattuali era qualcosa che veniva chiesto da sempre dai sindacati e l'abbiamo fatto per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi. La tassazione all'1% dei salari di produttività credo anche che sia sintomatica della direzione verso cui si deve andare. Quindi davvero un bilancio positivo che dimostra ancora una volta come tutto il governo sostiene questa linea che abbiamo impostato 3 anni fa".