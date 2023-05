Alluvione, Pichetto: prime risposte dal Cdm di oggi

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che le risorse del PNRR "difficilmente" possono essere usate per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico perché "non si riesce a stare entro il giugno 2026". "Una valutazione seria – ha proseguito il ministro intervenendo in radio a Rtl 102.5 – è che nel Pnrr vanno quei progetti che riescono a stare nei tempi".Più in generale "la preoccupazione sui ritardi deve invece esserci sempre – ha aggiunto – stiamo revisionando delle misure che erano state pensate dopo il Covid e che oggi possiamo considerarle dell'altro secolo. Ogni ministero, come ha chiesto il ministro Fitto, sta facendo la verifica sugli interventi previsti per vedere se sono ancora attuabili e se sono attuabili entro il giugno 2026".Tornando all'emergenza in Emilia-Romagna, Pichetto ha spiegato che "ci sono ancora alcune frazioni isolate. Non c'e' ancora contezza sui danni e sulle necessità di intervento. Oggi il consiglio dei ministri prenderà in considerazione le risposte alle prime emergenze. Poi bisognerà fare una valutazione più complessiva".L'entità del provvedimento all'esame del Cdm "in questo momento non è definibile – ha aggiunto –. Il ministero dell'Economia sta ancora facendo delle valutazioni. Si tratta di stimare una serie di coperture nell'immediato, per esempio quanto costa far slittare determinati termini per il fisco. Il Cdm ha la funzione di raccogliere le istanze e poi tradurle in provvedimento".Quanto all'ipotesi di nominare il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, Commissario per l'emergenza il ministro ha rimandato la decisione al Consiglio dei Ministri. "Sarà una valutazione che farà il Governo nella sua collegialità. In questo momento non c'è una proposta, quindi valuterò".