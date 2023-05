Somec, nuovi ordini negli USA per complessivi 13,8 milioni di dollari

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la controllata americana Fabbrica LLC si è aggiudicata, che verranno realizzati in collaborazione con la divisione Mestieri. I contratti firmati riguardano due progetti distinti, commissionati da altrettanti noti brand internazionali del lusso, spiega una nota.Il primo per data di consegna, prevista nel primo trimestre del 2024, è relativo a un headquarter a. Il secondo, con installazione finale programmata per il secondo trimestre del 2024, riguarda un progetto architettonico che sarà realizzato a"Il consolidato radicamento negli States della controllata americana Fabbrica ci consente di realizzare crescenti sinergie infragruppo, mettendo a fattor comune le peculiarità di ciascuna società e proiettandoci a nuovi obiettivi di business oltreoceano - ha commentato il- Queste commesse per due brand iconici del lusso ne sono una testimonianza e confermano la nostra vocazione all'internazionalità oltre che la capacità di farci ambasciatori del miglior Made in Italy all'estero e negli Stati Uniti in particolare".