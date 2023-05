AcomeA: sottovalutato il 56% delle microcap italiane sull'EGM

Lindbergh

(Teleborsa) - Ildel segmento delle(EGM) èe l'upside potenziale medio di questi titoli è del 29%. Lo sostiene, società caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative, che ha messo a punto un nuovo modello di ricerca quantitativo proprietario per effettuare un'analisi su misura delle microcap italiane.Dalla ricerca emerge che, fra i 30 titoli con, quelli meno cari ma con più margini di apprezzamento sono:. Queste società, in base al modello, hanno un upside implicito maggiore del 75%.Nel gruppo dei 30 titoli con un, sia in termini di crescita attesa che di upside potenziale, spiccano:Sul fronte dei, quelli con il maggiore potenziale di apprezzamento ponderato per la capitalizzazione sono industriali e healthcare, mentre appaiono più penalizzati, in prospettiva, i communication services e i consumer staples.Il nuovo modello si basa su un paper di ricerca realizzato da, Junior Equity & ESG Analyst di AcomeA SGR,, Senior Fund Manager Azionario di AcomeA SGR, e, professore dell'Università di Pavia e Responsabile Desks Advice & Portfolio Management, CIO Italy Client Solution di Unicredit WM. Esso considera, tra le variabili fondamentali del valore dei titoli, la crescita futura e inespressa delle società.AcomeA SGR sostiene che le PMI italiane quotate all'EGM sono "undelle analisi di broker e analisti delle grandi case di investimento internazionali" per una serie di motivi. In primis, l'EGM presenta unadel 30-35% rispetto a quella degli omologhi europei e pari ad un terzo rispetto all'AIM UK (31 miliardi di capitalizzazione vs i nostri 10 miliardi).Inoltre, spesso laal momento della quotazione, in particolare nei numeri; infine,di questi titoli li rende più esposti a temi macroeconomici e di mercato, piuttosto che relativi nello specifico all’azienda o al settore di appartenenza.