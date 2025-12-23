Milano 22-dic
ALA, delisting il 9 gennaio dopo il successo dell'OPA di H.I.G. Capital

(Teleborsa) - Il delisting di ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, sarà efficace dal 9 gennaio 2026 dopo il successo dell'OPA di Wing BidCo, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital.

Secondo i risultati definitivi dell'OPA, l'offerente verrà a detenere complessive 8.866.134 azioni, rappresentative del 98,19% del capitale sociale, con la riapertura dei termini che non avrà luogo e l'attuazione della procedura congiunta sulle rimanenti azioni.
