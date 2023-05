Mediobanca, Nagel: incrementeremo buyback senza M&A, nessun dogma su Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - "" rispetto al miliardo di euro di riacquisto di azioni proprie previsto nei tre anni al 2026. Lo ha detto, CEO diin occasione del Capital Market Day in cui è stato presentato il nuovo Piano 2023-26 . Il banchiere ha spiegato che i criteri per le acquisizioni sono: forte razionale industriale, business capital-light perfettamente in linea con Mediobanca in termini di cultura, etica e approccio al business."Abbiamo molta opzionalità - ha detto Nagel - Non vediamonel segmento Consumer Finance o nel Corporate & Investment Banking, mentre potrebbe avvenire nel Wealth Management. Se vediamo gruppi che ci possano dare più commissioni e profittabilità, potremmo guidare la banca anche con un CET1 minore, lasciandosi grande".Diverse domande degli analisti hanno riguardato ladi Piazzetta Cuccia in, una quota che è detenuta per la sua profittabilità ed opzione di valore. Il messaggio di Nagel è che Mediobanca non intende toccare la quota nella compagnia assicurativae più coerenti con il modello di accelerazione sul Wealth management adottato dalla banca nel suo piano strategico."Lala quota in Generali, ma restiamo", ha detto il CEO."Se troviamo opportunità più solide dal punto di vista industriale non avremo esitazioni a cedere la quota, altrimenti no", ha detto Nagel, aggiungendo in un altro passaggio che la banca "" e "tutto è guidato da metriche finanziare e industriali".