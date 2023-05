MEF, domanda per nuovo BTP indicizzato a 24 miliardi

(Teleborsa) - Ilha comunicato i dettagli dell’emissione del nuovo BTP€i a 15 anni , con scadenza 15 maggio 2039 e un tasso reale annuo del 2,4%. collocato ieri per un importo complessivo di 4 miliardi di euro.Hanno partecipato all’operazionedi euro., mentre i fund manager si sono aggiudicati il 24,8% dell’ammontare complessivo.Una quota rilevante, pari al 41,5%, è stata collocata presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (a fondi pensione e assicurazioni è stato assegnato circa il 22,6%, mentre a banche centrali e istituzioni governative circa il 18,9%). Agliè stato allocato il 7,6% dell’emissione.Aldel titolo ha preso parte una platea molto diversificata di investitori, con una, pari a circa il 77,7%, mentre quelli domestici si sono aggiudicati il restante 22,3%. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante è stata sottoscritta da quelli residenti nel Regno Unito (circa il 31,4%). Il resto del collocamento è stato distribuito in larga parte in Europa (35,2%), ed in particolare nella Penisola iberica (10,7%), nei Paesi scandinavi (7,4%), in Francia (7,2%), in Germania/Austria/Svizzera (5%), e il restante 4,9% in altri Paesi europei. Al di fuori dell’Europa (11,1%), gli investitori medio-orientali si sono aggiudicati circa il 6,4% dell’emissione, gli investitori asiatici il 3,8%, mentre una quota residuale dello 0,9% è stata collocata negli Stati Uniti.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani che hanno partecipato in qualità di co-lead manager.