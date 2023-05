Dubai al top nella classifica mondiale per progetti IDE greenfield

(Teleborsa) -dei progetti di investimento diretti esteri, rafforzando la sua posizione di hub mondiale per gli IDE, come emerso dagli ultimi dati rilevati dal Financial Times.Per il secondo anno consecutivo, la città degli Emirati Arabi si è assicurata il, con unaed un. Numeri che consolidano lo status dell'emirato quale una delle prime tre città globali, in linea con gli obiettivi chiave dell', lanciata da, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Sovrano di Dubai.I dati riportati dal Financial Times, relativi all'anno 2022, confermano una rafforzamento della posizione di leadership. L'emirato si è classificato alnell'attrazione di progetti IDE nei settori del, dei, dei, deie della, ma anche nei, nele nei. Dubai si è anche classificata al top nel cluster delle, nei progetti die qualedi progetti di investimento diretto estero, ospitando le sedi globali e regionali di società internazionali."Il primato di Dubai nella classifica mondiale degli IDE sostiene un articolato piano di iniziative lanciate per potenziare ulteriormente il contesto commerciale e d’investimento della città", ha sottolineato Sua Eccellenza, Direttore Generale del Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, aggiungendo "la nostra strategia per consolidare ulteriormente la posizione di Dubai come una delle prime tre città globali, in linea con l'Agenda Economica D33, è sostenuta anche dai risultati ottenuti nell'attrarre e stimolare gli investimenti diretti esteri e riflette la fiducia che investitori, multinazionali, start-up e talenti globali hanno nella città".Nel 2022, Dubai si è classificata alper l'attrazione die ala livello globale perlegati a investimenti diretti esteri., Dubai si è classificata alper capitale IDE eIDE. Rispetto al 2021, gli IDE greenfield (interamente controllati) e le nuove forme di investimento sono aumentati del 6% nel 2022.Secondo i dati del Financial Times, il database online più completo sugli investimenti greenfield cross-border,, con un aumento dell'1,9% rispetto al 2021, registrando un record di– la crescita più significativa degli ultimi sette anni, in termini di quota globale. Dubai ha attratto un totale di 1.173 progetti IDE nel 2022.I dati delhanno inoltre rivelato che ilstimato a Dubai nel 2022 è stato dirispetto ai 26,07 miliardi di AED del 2021, e si stima che siano stati creatia Dubai nel 2022 rispetto ai 24.932 posti di lavoro creati nel 2021.A livello di numero di progetti IDE, ihanno rappresentato ilnel 2022, suddivisi tra(20%),(13%),(12%),(5%) e(4%). Inoltre, i primi cinque Paesi per capitali di investimento diretto estero hanno rappresentato il 72% dei flussi totali in entrata nell’emirato nel 2022, suddivisi tra Canada (41%), Regno Unito (12%), Stati Uniti (11%), India (4%) e Svizzera (4%).I principal- trasporti e logistica, hotel e turismo, energie rinnovabili, software e servizi IT, beni di consumo - hanno rappresentatostimati a Dubai e il 68% dei progetti IDE annunciati; il settore dei trasporti e della logistica si è posizionato in testa, con una quota del 45% dei capitali IDE.