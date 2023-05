Germania, GFK: lieve risalita della fiducia dei consumatori tedeschi

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dei consumatori tedeschi. L'indice GFK, in base alcondotto questo mese, evidenzia per giugno un valore di -24,2 punti, rispetto al -25,8 di maggio (dato rivisto da un preliminare di -25,7). La lettura è migliore delle attese degli analisti, che erano per un livello del sentiment a -24 punti., con l'indicatore che guadagna 2,5 punti e si porta a quota -8,2.che scivola di 3 punti e si attesta a -16,1. Quello sulle aspettative dei redditi è sceso di 2 punti a quota +12,3."Al momento l'indicatore non sta mostrando una chiara dinamica rialzista. La crescita della", spiega Rolf Buerkl, analista del Gfk con un comunicato.