Permira acquista maggioranza del Gruppo Florence. Attila Kiss resta CEO

(Teleborsa) - Fondi assistiti da, società globale di private equity, hanno, polo di aggregazione che mira a consolidare le società attive nella produzione di abbigliamento conto terzi di fascia luxury e Made in Italy, dagli attuali azionisti VAM Investments, Fondo Italiano d'Investimento,, e gli imprenditori del gruppo.Gli imprenditori, il team di gestione e VAM Investmentsuna parte significativa dei loro proventi e rimarranno impegnati nel progetto. Fondo Italiano d'Investimento manterrà una. Attila Kiss continuerà a guidare il Gruppo Florence come amministratore delegato e Francesco Trapani manterrà il suo ruolo di presidente.della transazione non sono stati resi noti. L'accordo, soggetto alle consuete approvazioni normative, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023.Gruppo Florence, nato nel 2020 con l'obiettivo di consolidare la filiera del lusso altamente frammentata, ha generato. Con il supporto dei fondi Permira, avrà le risorse e le competenze operative per continuare a crescere, consolidando la propria leadership di prodotto e servizio."Il nostro progetto industriale prevedein formazione, strumenti digitali innovativi, ricerca su processi produttivi sostenibili e management qualificato per la progettazione e l'implementazione di questi programmi". ha detto l'AD Attila Kiss. "Crediamo fermamente nella visione industriale del Gruppo Florence edel lusso", ha affermato Francesco Pascalizi, Partner di Permira.Permira è stata(M&A), Legance (Legal), BCG (Commercial), EY (Financial), Maisto e Associati (Fiscal) e Latham & Watkins (Legal financing). I venditori sono stati assistiti da(M&A), DWF e Gianni & Origoni (Legale), Bain & Co (Commerciale), KPMG (Finanziario) e BonelliErede (Fiscale).ha agito in qualità di advisor finanziario nel processo di reinvestimento di VAM Investments (Financial Advisor e Equity Private Placement Advisor).