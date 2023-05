Alluvione, erogati dal Mit fondi per 1,7 milioni

(Teleborsa) - "Tutti 'i tavoli urgenti' possono essere utili, ma prima di tutto il Mit guidato dalha preferito erogare fondi super veloci per 1,7 milioni e verificare la riapertura di strade e ferrovie in tutta l'Emilia-Romagna, con la buona notizia del ripristino dei treni con giorni di anticipo rispetto alle previsioni iniziali". È quanto sottolinea ilin una nota, alla luce delle dichiarazioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore e del Pd bolognese che invocano tavoli urgenti."Salvini – prosegue la nota – è stato nelgià il 20 maggio, portando accanto a sé le realtà protagoniste dei soccorsi e dei trasporti, insieme al presidente Stefano Bonaccini. In quell'occasione, il ministro aveva pubblicamente sottolineato la determinazione a erogare, da subito, fondi extra per interventi specifici come la pulizia o il ripristino di alcune strade. Così è stato fatto, grazie a un preventivo lavoro di ricognizione del Provveditorato alle opere pubbliche. Esigenze di bilancio e vincoli burocratici hanno impedito di incrementare fin da subito la cifra messa a disposizione dal Mit (primo dicastero a mettere sul tavolo risorse) alla quale sono seguiti gli interventi decisi dal successivo Consiglio dei Ministri. È bene aggiungere – prosegue il ministero – che(come ricostruzione o riparazione di strade o edifici) sono vincolate da leggi che rendono le procedure meno rapide: si tratta di norme che certamente il sindaco Lepore e il Pd conoscono bene, essendo da tempo alla guida della città e della Regione e considerata la lunga esperienza al governo nazionale (e al Mit) del centrosinistra. Per tagliare la troppa burocrazia ereditata, il governo ha deciso di anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti (fortemente voluto da Salvini) che garantisce risparmio dei tempi con cantieri più veloci. Salvini è tornato a Bologna domenica, è stato in Romagna per toccare con mano la situazione, continua a seguire ora per ora l'andamento dei lavori e la situazione di infrastrutture e trasporti – conclude la nota –. Per gli amministratori locali, di qualsiasi colore politico, le porte del Mit sono spalancate. È tempo di lavoro e impegno, visti i danni causati dal maltempo del 16 maggio scorso: la richiesta formulata oggi (29 maggio) dal sindaco Lepore e dal Pd di 'tavoli urgenti' è ovviamente presa in grande considerazione".