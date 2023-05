Asili nido e PNRR: "Non è tema per mamme, serve per PIL e natalità"

(Teleborsa) - Sonoi miliardi messi a disposizione dal PNRR per i servizi per l'infanzia, per la costruzione o il rimodernamento di oltre 2mila asili nido e scuole materne dalla cui messa a terra dipende anche la crescita del nostro Paese. Lo ha spiegato l'economista, direttrice della School of Gender Economics all'Università di Roma Unitelma Sapienza.in servizi per l'infanzia torna indietro allo Stato 13 volte, ecco perché, ha detto.Il rischio, avvertono da tempo associazioni come Save the Children e società civile, è di perdere i fondi anche perché i Comuni, soprattutto quelli delle aree interne,"Uno degli equivoci in cui siamo impantanati - spiega ancora l'economista -. Il 75% delle attività di cura è sulle spalle delle donne; ma è un problema di sistema che riguarda anche chi i figli non li ha. Il nostro paese - sottolinea l'economista - è affaticato perché la forza lavoro femminile non riesce a stare sul mercato del lavoro e 1 donna su 3 si licenzia dopo i figli. Invece, quando ci sono gli asili nido, le donne possono produrre reddito che si trasforma in Pil e poi in servizi per tutti”.sui servizi per l'infanzia, prevedevano già almeno 1 posto garantito ogni 3 bambini in un nido. Tra l'altro nidi e materne sono già inquadrati come "diritto della persona": nello spirito della Costituzione, contribuiscono a livellare le disparità sociali."È mancata una visione - secondo l'economista -. Parliamo del Next Generation UE, la prossima generazione. Potevamo arrivare almeno a due posti su 3 invece nel Pnrr abbiamo mantenuto l'obiettivo minimo di Barcellona.