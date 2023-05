Bonomi (Confindustria) chiama il cambio di passo: "serve politica industriale europea"

(Teleborsa) -. Lo ha detto il presidente di Confindustriain collegamento al Festival dell'Economia di Trento, nell'evento di chiusura sottolineando che "gli ultimi dati del PIL stanno dimostrando che l'Italia sta crescendo più della Francia e della Germania, che è in forte rallentamento ed è entrata in recessione tecnica ma "Avere due partner europei che in questo momento stanno zoppicando non ci aiuta, l'industria italiana ha dimostrato di aver fatto i compiti a casa ma non è uno stato di grazia che ci è garantito, abbiamo le necessità di interventi di politica industriale, europei e nazionali".Non manca poi una strigliata del numero uno degli industriali che chiede all'Europa un cambio di passo.. Dopo si è tornati a pensare ognuno a se stessi, di fronte alle sfide di competitività che ci hanno lanciato Stati Uniti e Cina" . LìEuropa ha fissato gli obiettivi, ha detto Bonomi, ma non ha messo in campoto. "Il problema non sono la Cina e gli Stati Uniti, il problema siamo noi che non stiamo accompagnando l'industria europea, ed è un tema strategico, con strumenti di politica industriale".Intanto, secondo quanto emerge, la crescita dell'Italia prosegue nel secondo trimestre ma a ritmi più moderati, trainata dai servizi, mentre è meno solida la situazione di industria e costruzioni., i tassi di interesse salgono e i prestiti diminuiscono. Dai consumi arrivano segnali misti, mentre gli investimenti crescono anche se poco. In generale,Il 2° trimestre dell'anno si è apertoo, segnala l'analisi. La situazione è solida nei servizi, meno in industria e costruzioni. Il calo del prezzo del gas è una potente spinta positiva, ma i consumi restano zavorrati dall'inflazione, gli investimenti dal costo del credito e si è fermato l'export, data la frenata mondiale. L'inflazione italiana ha interrotto il suo calo in aprile (+8,2% annuo, da +7,6%), ma la tendenza al ribasso continuerà, grazie al prezzo del gas sempre più in riduzione (34 euro/mwh a maggio) e agli effetti sempre più pieni del rialzo dei tassi.