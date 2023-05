Piazza Affari, i dividendi di oggi 29 maggio 2023

Cairo Communication

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 29 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004329733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 31/05/2023ISIN: IT0005453250Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 31/05/2023ISIN: IT0004587470Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0295 EURData di pagamento: 31/05/2023ISIN: IT0005054967Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2745 EURData di pagamento: 31/05/2023ISIN: IT0005500571Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0446 EURData di pagamento: 31/05/2023