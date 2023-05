Campbell vende l'azienda Emerald Nuts a Flagstone Foods

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha annunciato la, uno dei maggiori produttori e distributori di snack salutari in Nord America. I termini della transazione non sono stati resi noti.Campbell ha. Il business Emerald ha generato un fatturato netto di 66 milioni di dollari nell'anno fiscale 2022 e di 46 milioni di dollari per il periodo di nove mesi terminato il 30 aprile 2023. La società non prevede che la cessione avrà un impatto significativo sui risultati finanziari dell'anno fiscale 2023."La vendita dell'attività Emerald fa parte del nostroper creare un'attenzione ancora maggiore alla crescita accelerata della nostra divisione Snacks e dei power brand", ha commentato Chris Foley, vicepresidente esecutivo e presidente di Campbell Snacks.