Fine Foods, buyback per oltre 300 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 31.578 azioni proprie
(pari allo 0,1235% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,7095 euro per un controvalore
pari a 306.607,28 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 19 dicembre il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.565.589 azioni proprie, pari al 6,1251% del capitale sociale.
A Milano, oggi, allunga il passo rispetto alla seduta precedente Fine Foods & Pharmaceuticals
, portandosi a 9,56 euro.