Antares Vision e Fine Foods proseguono partnership per l'innovazione

(Teleborsa) - Continua la partnership tra Antares Vision e Fine Foods & Pharmaceuticals
. La collaborazione, che prevede la continua implementazione di soluzioni sia per la divisione farmaceutica
sia per quella nutraceutica
, ha l’obiettivo di garantire
il rispetto delle normative internazionali sulla tracciabilità
, il rafforzamento dei processi di qualità e sicurezza, l’ottimizzazione della gestione
dei dati di produzione e l’incremento dell’efficienza operativa, assicurando i più elevati standard di qualità e compliance regolatoria
.
Per quanto riguarda il settore cosmetico
, invece, Antares Vision Group si propone di supportare Fine Foods, e nello specifico la sua divisione Fine Cosmetics, nella crescita di questo mercato non solo tramite le tecnologie già implementate nel Pharma ma anche tramite tecnologie di autenticazione
.
"La partnership con il Gruppo Fine Foods testimonia il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche scalabili e integrate, che garantiscano trasparenza lungo l’intera filiera, supportando le aziende nella sfida della digitalizzazione e della compliance normativa. Siamo orgogliosi di continuare a mettere la nostra esperienza al servizio di un partner che condivide con noi l’attenzione alla qualità,
all’innovazione e alla sostenibilità”, ha dichiarato Fabio Forestelli
, Amministratore Delegato di Antares Vision Group.
"La collaborazione con Antares Vision rappresenta per il Gruppo Fine Foods non solo un investimento tecnologico, ma anche un passo ulteriore nella generazione di valore sostenibile e di lungo periodo per noi e per i nostri clienti”, ha commentato Pietro Oriani
, Amministratore Delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals.
Il Gruppo Fine Foods ha scelto di affidarsi alle tecnologie e all’expertise di Antares Vision Group optando per soluzioni full-stack, con sistemi di linea (L1-L2), stabilimento (L3) e corporate (L4) a supporto della crescita aziendale e dell’innovazione dei processi produttivi. In particolare, la fornitura dell’intero ecosistema di tecnologie garantisce che Fine Foods sia compliant in tutti i processi con le normative che regolano il settore farmaceutico.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)