Antares Vision e Fine Foods proseguono partnership per l'innovazione

Antares Vision

Fine Foods & Pharmaceuticals

La collaborazione, che prevede la continua implementazione di soluzioni sia per la divisionesia per quella, ha l'obiettivo diil rispetto delle normative internazionali sulla, il rafforzamento dei processi di qualità e sicurezza,dei dati di produzione e l'incremento dell'efficienza operativa, assicurando i più elevatiPer quanto riguarda il, invece, Antares Vision Group si propone di supportare Fine Foods, e nello specifico la sua divisione Fine Cosmetics, nella crescita di questo mercato non solo tramite le tecnologie già implementate nel Pharma ma anche tramite"La partnership con il Gruppo Fine Foods testimonia il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche scalabili e integrate, che garantiscano trasparenza lungo l'intera filiera, supportando le aziende nella sfida della digitalizzazione e della compliance normativa. Siamo orgogliosi di continuare a mettere la nostra esperienza al servizio di un partner che condivide con noi l'attenzione alla qualità,all'innovazione e alla sostenibilità", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Antares Vision Group."La collaborazione con Antares Vision rappresenta per il Gruppo Fine Foods non solo un investimento tecnologico, ma anche un passo ulteriore nella generazione di valore sostenibile e di lungo periodo per noi e per i nostri clienti", ha commentato, Amministratore Delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals.Il Gruppo Fine Foods ha scelto di affidarsi alle tecnologie e all'expertise di Antares Vision Group optando per soluzioni full-stack, con sistemi di linea (L1-L2), stabilimento (L3) e corporate (L4) a supporto della crescita aziendale e dell'innovazione dei processi produttivi. In particolare, la fornitura dell'intero ecosistema di tecnologie garantisce che Fine Foods sia compliant in tutti i processi con le normative che regolano il settore farmaceutico.