Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 264 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 24 al 28 novembre 2025, complessivamente 27.864 azioni proprie
(pari allo 0,1090% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,4957 euro per un controvalore
pari a 264.587,22 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 28 novembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.475.807 azioni proprie, pari al 5,7739% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, si contrae la performance di Fine Foods & Pharmaceuticals
con i prezzi allineati a 9,48 euro, per una discesa dello 0,63%.