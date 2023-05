Caso Juventus, udienza anticipata ad oggi: si va verso il patteggiamento

(Teleborsa) - Si fa strada l'ipotesi dida parte dellaper quel che riguarda il processo sportivo sulla. L'è stata infatti anticipata a questa mattina alle ore 10.30 rispetto al programma iniziava che prevedeva che si sarebbe dovuta svolgere il 15 giugno innanzi aldella. Il club prova così a chiudere la partita giocata fuori dal campo in questa stagione, in merito al deferimento dello scorso 19 maggio per la doppia manovra stipendi (stagioni 2019-20 e 2020-21), il filone agenti e i rapporti di partnership con altri club.Questa mossa della società bianconera lascerebbe infatti intendere la volontà di patteggiare con la. Le parti in causa (la procura federale coordinata da Giuseppe Chinè) e la difesa del club bianconero, avrebbero trovato unper arrivare a una definizione della pena.L'ipotesi circolata nelle ultime ora è quella di una multa molto forte, per eventuali mentre per quel che riguarda le(ipotesi -2) si andrebbe al prossimo campionato e non a questo che è già compromesso: il -10 per le plusvalenze applicato sul campionato in corso dalla corte di appello dopo le indicazioni del Collegio di garanzia è infatti già pena afflittiva, visto che laè oramai fuori portata.Non è però esclusa la possibilità che le parti trovino un punto di incontro su unae basta. In ogni caso, con un accordo si passerebbe poi al via libera del procuratore generale dello sport presso il Coni e alla firma del presidente federale, di fatto formalità se le parti trovano il giusto punto d'equilibrio. Una prima richiesta Juve di patteggiare esclusivamente sulla base di (lievi)era già stata esclusa da Chinè nelle settimane scorse: il procuratore aveva perciò deferito il club per ledi aver fittiziamente ridotto glidei suoi giocatori in era, in realtà spalmando sulla stagione successiva le retribuzioni saltate.Ora però il quadro di riferimento è cambiato: dopo quel deferimento è arrivato il -10 penalizzante, la Juve conha ammesso che il capitolo plusvalenze è chiuso, una maximulta sarebbee chiuderebbe le porte ai. D'altra parte, per presentarsi oggi di fronte ai giudici del Tfn con un accordo la condizione fondamentale è la certezza che da Torino nessuno ricorra, una volta chiuso il capitolo, a cause di risarcimento civile.Altra questione è invece quello che succederà poi con la: la giustizia sportiva europea aspetta di sapere le decisioni di quella italiana, col -10 e il patteggiamento la possibile esclusione dalle coppe potrebbe essere di un anno solo. Ma questo è ancora tutto da vedere.