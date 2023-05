Nocivelli ABP si aggiudica commessa da 1,5 milioni di euro

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, si èin Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) con la società Pavoni.L'oggetto dell'aggiudicazione sono lavori di "efficientamento energetico e adeguamento sismico dell'edificio della sede dell'con accorpamento della scuola primaria di Vobarno con la scuola secondaria di primo grado all'interno del suddetto edificio", si legge in una nota.Il valore complessivo della gara è di 5 milioni di euro, mentre l'ammontare delle opere impiantistiche di competenza di Nocivelli ABP è pari a circa 1,5 milioni. Il completamento è previsto(giugno 2024)."Siamo felici della collaborazione con la società Pavoni e dell’aggiudicazione - ha dichiarato il- ed è motivo di orgoglio per tutti noi essere parte attiva nel rendere più sicuri ed efficienti immobili di tipo scolastico, mettendo le nostre competenze tecniche e la nostra esperienza al servizio della sicurezza dei luoghi dell’istruzione. Si tratta di opere pubbliche per le quali interveniamo in tutta Italia ma che è particolarmente significativo poter realizzare a pochi chilometri di distanza dalla nostra sede, a Brescia".