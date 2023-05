Mondo tv, nuova licenza con PT Spectrum per Agent 203

Mondo Tv

(Teleborsa) -ha sottoscritto con PT Spectrum Film, primario distributore che opera nell’area Indonesiana, un nuovo contratto di licenza per la trasmissione all rights di Agent 203.La serie è stata co-prodotta da Mondo Tv con Toon2Tango; la licenza prevede la possibilità di trasmissione delle serie per un periodo di cinque anni.Mondo tv è lieta di continuare la collaborazione con questo storico partner, che permetterà di ottenere un posizionamento tv eccellente per una delle serie più importanti della propria library.