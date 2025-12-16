Generalfinance, UniCredit entra come investitore senior nel programma di cartolarizzazione

(Teleborsa) - Generalfinance,
società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha annunciato l’ingresso di UniCredit
come nuovo investitore senior
nell’ambito del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali avviato nel 2021, affiancandosi a BNP Paribas
, Intesa Sanpaolo
e Banco BPM
.
UniCredit, tramite UniCredit Bank GmbH
, sottoscriverà titoli senior di classe A4 per un importo massimo di 100 milioni di euro
, con un commitment iniziale
pari a 50 milioni di euro
. L’operazione prevede la cessione su base rotativa di portafogli di crediti commerciali performing, originati dall’attività di factoring di Generalfinance, a una società veicolo italiana, General SPV
, costituita ai sensi della legge n. 130/1999 .
Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso l’emissione di asset-backed securities
(ABS) articolate in tre classi: titoli senior, mezzanine e junior. I titoli senior complessivi includono, oltre alla quota di UniCredit, quelli sottoscritti da BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco BPM, per un ammontare complessivo massimo superiore a 400 milioni di euro
.
L’operazione non comporta il deconsolidamento dei crediti, che restano iscritti nel bilancio di Generalfinance, la quale opera anche come Sub-Servicer
.
BNP Paribas ha agito come Arranger
e Programme Agent
, mentre Zenith Service
ricopre i ruoli di Master Servicer e Representative of the Noteholders. The Bank of New York SA/NV, Milan Branch svolge il ruolo di Account Bank
e Paying Agent
.