Generalfinance, UniCredit entra come investitore senior nel programma di cartolarizzazione

(Teleborsa) -società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha annunciato l’ingresso dicome nuovonell’ambito del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali avviato nel 2021, affiancandosi aUniCredit, tramite, sottoscriverà titoli senior di classe A4 per un importo massimo di, con unpari a. L’operazione prevede la cessione su base rotativa di portafogli di crediti commerciali performing, originati dall’attività di factoring di Generalfinance, a una società veicolo italiana,, costituita ai sensi della legge n. 130/1999 .Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso l’emissione di(ABS) articolate in tre classi: titoli senior, mezzanine e junior. I titoli senior complessivi includono, oltre alla quota di UniCredit, quelli sottoscritti da BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco BPM, per un ammontare complessivo massimo superiore aL’operazione non comporta il deconsolidamento dei crediti, che restano iscritti nel bilancio di Generalfinance, la quale opera anche comeBNP Paribas ha agito come, mentrericopre i ruoli di Master Servicer e Representative of the Noteholders. The Bank of New York SA/NV, Milan Branch svolge il ruolo di