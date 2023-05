Versalis avvia collaborazione con Gruppo Boero per vernici naturali

Gruppo Eni

(Teleborsa) -, la società chimica del, ha avviato una, leader nelle vernici per l'edilizia e gli yacht, finalizzata allae destinati al mercato della nautica.L'azienda chimica ha infatti sviluppato, più sostenibili delle alternative presenti sul mercato in quanto contengonoiù del 50% di materie prime derivanti da fonti naturali.La collaborazione, inoltre, verte sull'utilizzo di unache ha proprietà antibatteriche e che potrebbe dunque risultare interessante in diversi ambiti di applicazione.All’interno dello stand Eni al Salone Nautico di Venezia (31 maggio – 4 giugno) sarà possibile ricevere maggiori informazioni sui primi prodotti frutto di questa collaborazione.