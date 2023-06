BCE, Enria: banche devono assumersi responsabilità di identificare e gestire rischi

Credit Suisse

(Teleborsa) - "Lee non ci si può aspettare che identifichino tutti i pericoli che ogni banca deve affrontare. Quindi, alla fine, sono ledi identificare e gestire i rischi. E questo significa avere una governance solida e una solida cultura del rischio, in modo che il perseguimento della crescita e della redditività non venga mai prima della prudenza". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Washington organizzato da World Bank, International Monetary Fund e Federal Reserve.In un intervento dal titolo "Le banche ben gestite non falliscono: perché la governance è un tema duraturo nelle crisi bancarie", l'economista italiano ha sostenuto che "i supervisori devono essere autocritici", "ma è importante anche riaccendere i riflettori sulle banche. Le. In definitiva, le banche devono farlo da sole". Guardando ai recenti fallimenti bancari, "nella maggior parte dei casi vediamo una mancata gestione dei rischi, come il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e il rischio di credito della controparte - ha aggiunto - Alla fine, questo torna al malgoverno".Analizzando il settore bancario europeo, Enria ha detto che "la resilienza che abbiamo visto nell'area euro è la prova che il settore bancario si trova ora nella fase finale della difficile e lunga transizione iniziata all'indomani della crisi finanziaria globale. Lee tendono ad avere fonti di finanziamento e basi di clienti ben diversificate. In modo più significativo, i problemi cronici di bassa redditività e modelli di business deboli che hanno frenato il settore per così tanto tempo stanno finalmente iniziando a diminuire".Secondo il numero uno della vigilanza BCE, l'unione bancaria ha svolto un ruolo importante in questo ambito: "il, con l'assegnazione alla BCE di responsabilità di vigilanza, ha offerto l'opportunità di passare a una vigilanza forte e invadente, con pratiche unificate costruite sui migliori approcci sviluppati dalle autorità nazionali nel dell'area euro e a livello internazionale".Inoltre, Enria ha sostenuto che le recenti turbolenze in USA (Silicon Valley Bank e Signature Bank.) e Svizzera () "ci insegnano soprattutto una lezione di vigilanza, è l'". "I fallimenti in questo settore sono il tema comune alla base dei recenti avvenimenti negli Stati Uniti e in Svizzera e sono stati anche il tema centrale di molte crisi passate - ha continuato - A mio avviso, questa è l'unica area prioritaria su cui dovrebbero concentrarsi sia le banche che le autorità di vigilanza".