(Teleborsa) - Segnali di timido recupero giungono dal commercio al dettaglio in Germania, in aprile. Le vendite in termini reali hanno registrato infatti unsu mese, dopo il -2,4% registrato il mese precedente.Il dato è tuttaviache erano per un incremento dell'1%.Secondo l', inoltre, la variazione annua si attesta a -4,3% dal -8,6% rilevato a marzo e rispetto al -6% del consensus.