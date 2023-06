BCE, Nagel: non è certo che tassi raggiungeranno picco già quest'estate

(Teleborsa) - "I responsabili delle politiche monetarie non possono e non vacilleranno nella lotta contro l'inflazione.". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), sottolineando che "è ancora troppo presto per parlare di prezzi stabili", anche se i tassi di inflazione attuali sono notevolmente inferiori a quelli dello scorso autunno. "Anche lee finora non si sono quasi mai attenuate", ha aggiunto."Farò del mio meglio per garantire che questo periodo di alta inflazione sia presto alle nostre spalle - ha detto Nagel - Credo che siano necessarie tre cose per raggiungere questo obiettivo, la prima è un livello dei tassi di interesse sufficientemente elevato. Allo stato attuale, sono ancora necessarie diverse fasi del tasso di interesse. A mio avviso,".In secondo luogo - ha proseguito - "una volta che i tassi di interesse sono abbastanza alti da superare l'inflazione elevata, questofino a quando non saremo sicuri di raggiungere il nostro obiettivo di inflazione del 2% in modo tempestivo". E in terzo luogo, per sostenere questa politica dei tassi di interesse, "dobbiamo ridurre le partecipazioni obbligazionarie nei nostri bilanci".Secondo Nagel, questa riduzione del bilancio "sarà parallela ai nostri aumenti dei tassi di interesse". A partire da luglio, "prevediamo di, un passo a cui sono molto favorevole. Misure come questa ci aiuteranno a lasciarci alle spalle l'ondata di inflazione e a tornare a un quadro stabile".