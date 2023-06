BCE, Knot: pressioni inflazionistiche sottostanti sono difficili da abbattere

(Teleborsa) - "I banchieri centrali dovranno, finché non vedremo l'inflazione tornare al nostro obiettivo del due percento nel medio termine". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un evento a Lussemburgo.Knot, noto membro "hawkish" del board BCE, ha detto che ulteriori aumenti devono essere attuati "", "perché più stretta diventa la politica monetaria, più forte è la sua trasmissione alla produzione e ai prezzi che è ancora in gran parte in pipeline". "E ad ogni passo, il sistema finanziario dovrà continuare ad adeguarsi al contesto di tassi di interesse più elevati - ha aggiunto - Le recenti turbolenze finanziarie dall'altra parte dell'Atlantico dimostrano che ciò non può essere dato per scontato".Parlando dei prezzi al consumo, ha ricordato che l'inflazione complessiva era del 10,6% al suo apice, mentre ora è scesa a poco più del 6%. "Chiaramente questo è ancora troppo alto - ha affermato - Ma credo che, in assenza di ulteriori shock di offerta, ildei nostri cittadini"."Tuttavia, una- ha aggiunto - Poiché l'inflazione è stata elevata per un lungo periodo, le. Di conseguenza, ora osserviamo effetti di secondo impatto: i prezzi dell'energia hanno trovato la loro strada in altre voci del paniere dei consumatori e salari e servizi in particolare hanno preso il sopravvento sulla torcia dell'inflazione. È probabile che le pressioni sui prezzi in queste aree si dimostreranno più difficili da abbattere".Knot ha evidenziato che la trasmissione della politica monetaria "arriva sempre con un ritardo, indipendentemente dal fatto che la politica monetaria si stia allentando o restringendo" e che è "effettivamente trasmessi all'economia reale".