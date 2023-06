Innovazione, ENEA a JEC Forum Italy con materiali innovativi e sostenibili per l’industria

(Teleborsa) - Tessuti tecnici e materiali riciclabili resistenti al tempo, alle alte temperature e al fuoco per automotive, aerospazio, edilizia, energia e nautica. Sono la nuova generazione di materiali che l’presenta a “”, un grande evento europeo dedicato ai compositi, settore chiave per l’industria manifatturiera, che si tiene il 6-7 giugno al, organizzato da JEC Group in collaborazione con Assocompositi.In questa prima edizione ENEA presenta le attività della Divisione Tecnologie e Processi dei Materiali per la Sostenibilità, con i più recenti progressi raggiunti nel settore all’insegna di innovazione tecnologica, economia circolare, sostenibilità e sicurezza. Nello stand n. 17, ENEA allestisce un “” che abbina, come il cofano della FIAT 500 Abarth, poster scientifici, video e foto mentre esperti e ricercatori offriranno ai visitatori informazioni, anche con, su laboratori e attività di ricerca per promuovere progetti congiunti.Ilinoltre, ENEA parteciperà all’evento “”, con l’intervento del ricercatore Claudio Mingazzini (Laboratorio di Ricerca ENEA di Faenza) sul tema delle tendenze nello sviluppo di nuovi materiali compositi sostenibili.