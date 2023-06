MPS corre in Borsa dopo indiscrezioni su M&A, soffre BPER

MPS

(Teleborsa) -, che è di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB, dopo che stamattina Repubblica ha scritto di unain un'operazione che avrebbe il consenso dei soci dei due istituti (Tesoro per Siena,e Fondazione Banco di Sardegna per Modena) e vedrebbe la partecipazione anche die MCC per l'acquisto di alcune filiali dell'istituto senese."Nonostante l'efficace processo di turnaround di MPS, riteniamo che un'eventuale operazione si caratterizzi per unvista la size relativa della bidder rispetto alla target - scrivono gli analisti di- Riteniamo tuttavia credibile che un deal di questo tipo possa trovare il supporto del primo azionista, che potrebbe in questo modo, anche se prima sarà necessario definire i rapporti con, attuale partner di MPS (fino al 2027).Si muove al rialzo, che si attesta a 2,359 euro per azione, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,398 e successiva a 2,493. Supporto a 2,303.registra unarispetto alla vigilia e si attesta a 2,463 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 2,447 e successiva a quota 2,43. Resistenza a 2,488.