Campbell conferma guidance dopo trimestre in linea con aspettative

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ilfiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2023) conin aumento del 5% a 2,2 miliardi di dollari. La realizzazione favorevole del prezzo netto guidata dall'inflazione è stata parzialmente controbilanciata da un previsto calo del volume/mix, che è stato guidato dal completamento della ricostruzione delle scorte e dal minor consumo di volume dovuto alle elasticità.In percentuale delle vendite, ilè stato del 30,0% rispetto al 31,2% dell'anno precedente. L'utile per azione (EPS) è diminuito del 15% a 0,53 dollari. L'è diminuito del 3% a 0,68 dollari, battendo le stime degli analisti di 64 centesimi per azione (secondo i dati Refinitiv)."I nostri risultati del terzo trimestre sono stati", ha commentato il, aggiungendo che "i risultati e l'esecuzione dall'inizio dell'anno ci danno una fiducia continua nella nostra capacità di rispettare la nostra guidance per l'intero anno, con l'EPS rettificato che attualmente segue l'estremità superiore della nostra gamma di guidance".La società hadi vendite nette annuali in aumento dall'8,5% al 10% e le aspettative di profitto rettificate da 2,95 a 3,00 dollari per azione.