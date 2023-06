Industria bisognosa di manodopera che scarseggia: le dimensioni del fenomeno

(Teleborsa) -conta oltre 453mila imprese attive e si conferma solida e pilastro fondamentale dell’economia del nostro Paese, tanto che da maggio a luglio è previsto, ma resta la, in particolare operai specializzati, come riscontrato dal 63% delle imprese.E' quanto emerge dall’, la fiera internazionale di riferimento per l'industria manifatturiera, che sarà organizzata daa Bari il 23-25 novembre 2023.Ed è proprio questa la sfida che il comparto dovrà affrontare nei prossimi anni per, sempre più te, ma anche più. Le nuove generazioni - si sottolinea - sono un bacino interessante per le imprese, soprattutto se in possesso di una formazione adeguata.Con questo obiettivo sono nati glii, che insieme alle università rappresentano un importanteo, fornendo agli studenti una solida preparazione tecnica e professionale in settori strategici come. Gli imprenditori hanno già capito l’importanza di questo canale per trovare giovani talenti in parte qualificati e predisposti, tanto chee il 35% è interessato a farlo prossimamente. Ad oggi sono 130 gli ITS in Italia, di cui 14 del Sistema Meccanica, e stando agli ultimi dati di INDIRE, il 91% dei diplomati ha trovato un lavoro coerente con il percorso di studi a un anno dal diploma.Ed è proprio per agevolare l’incontro tra gli imprenditori e queste realtà checon un’eccellenza barese,(Istituto del Sistema Meccanica-Meccatronica), per organizzareUno spazio dove l’istituto e le aziende partner racconteranno, con il contributo attivo degli studenti e con dimostrazioni pratiche, le proprie esperienze e le opportunità per il territorio, a conferma dell’importanza del legame tra azienda e formazione.