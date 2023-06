SolidWorld insieme a Marotta e Vection Technologies sul progetto HEXA-FLY

SolidWorld Group

(Teleborsa) -, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, annuncia una(HighSpeed Experimental Fly Vehicles) dell'Nell’ambito di questo progetto, SolidWorldche, grazie all’integrazione con i sistemi dei partners, progetterà i sistemi di integrazione ed effettuerà le dovuteattraverso il pianeta. Con il progetto HEXA-FLY, l’Europa, grazie anche al know-how italiano, acquisirà la tecnologia ipersonica al pari delle grandi potenze mondiali.Ildi questo velivolo èe sarà costruito a partire dal 2024. Ilavverrà presumibilmenteLa collaborazione tra SolidWorld Group, Marotta, azienda specializzata nella produzione di componenti e assiemi di alta precisione per l'aeronautica e la difesa, e Vection Technologies, società tecnologica internazionale leader in soluzioni 3D e VR (Virtual Reality) per le aziende ha consentito lo sviluppo della rivoluzionaria soluzione di extended reality (XR) per progetti aerospaziali altamente complessi.Gli ingegneri aerospaziali di Marotta svilupperanno il prototipo, utilizzando la piattaforma 3DFrame di Vection Technologies integrata con la suite di progettazione SolidWorks di Dassault Systèmes e la piattaforma di collaborazione Cisco Webex. L'integrazione è stata resa possibile dall'esperienza di SolidWorld Group, leader nello sviluppo e gestione di software ad alto contenuto tecnologico.