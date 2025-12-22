Gpi, assemblea obbligazionisti bond al 2031 da 50 milioni esprime consenso preventivo a costituzione garanzie

(Teleborsa) - Gpi
ha fatto sapere che l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato “Euro 50,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Sustainability Linked Notes due 2031” (il “Prestito Obbligazionario”), quotato sul mercato Euronext Access Milan di Borsa Italiana, ha prestato il consenso preventivo alla costituzione delle seguenti garanzie che beneficeranno anche alle banche di copertura:
- pegno di secondo grado sulle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Evolucare Technologies, di titolarità di Evolucare Investment S.A.S., in favore di Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe;
- pegno di primo grado sui titoli della società Logiprem-F rappresentative dell’89% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S.;
- pegno di primo grado sui titoli della società Dotnext SPRL rappresentative del 50% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S. e
- cessione in garanzia da parte di Evolucare Investment al Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe, ai sensi degli articoli L.313-23 e seguenti del Code Monétaire et Financier francese, del credito nei confronti di Evolucare Technologies S.A.S. risultante dall’Anticipo IG Crescita Esterna con trasferimento del beneficio delle garanzie risultante dai suddetti pegni di primo grado.