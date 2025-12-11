SolidWorld avvia razionalizzazione del gruppo: integrata Solid Innovation e venduti uffici di Calderara di Reno

SolidWorld Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e gruppo tecnologico italiano leader nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con AI per i settori industriale, biomedicale e difesa, ha fatto sapere di aver completato l’delle attività di, all'interno della capogruppo.L’operazione rappresenta il primo passo concreto del più ampioannunciato con la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, volto a ottimizzare la, rafforzare le sinergie interne e contenere i costi legati all’infrastruttura. In linea con l’obiettivo di lungo periodo di concentrare le attività core in un'unica realtà altamente integrata, SolidWorld incorpora così le competenze, le risorse tecnologiche e le persone di Solid Innovation.Fondata nel 2021, Solid Innovation ha costituito il polo di eccellenza per lonel Gruppo, in particolare per soluzioni avanzate di intelligenza artificiale applicata ai processi industriali. Tra le tecnologie più rilevanti sviluppate negli anni vi sono la, progettata per la gestione dei flussi informativi in ambito CAD/PLM, e applicazioni in grado di ottimizzare i processi produttivi attraverso sistemi intelligenti e integrati., Presidente e CEO di SolidWorld Group, ha dichiarato: "Questa operazione segna l'inizio di un percorso che ci porterà verso un modello organizzativo più agile, efficiente e competitivo. La riorganizzazione delle attività di Solid Innovation all’interno della capogruppo è una scelta strategica orientata a massimizzare le sinergie e ridurre i costi strutturali, con l’obiettivo finale di costruire un’unica grande società tecnologica integrata. Vogliamo concentrare le energie su ciò che facciamo meglio: innovare, crescere e offrire valore reale ai nostri clienti e partner".Nell'ambito dello stesso processo di razionalizzazione, il Gruppo comunica inoltre di aver concluso la vendita deglidi(BO). L’operazione rientra nella strategia di ottimizzazione degli asset e razionalizzazione dei costi fissi, rafforzando ulteriormente la sostenibilità dell’impianto societario.SolidWorld Group continuerà a perseguire, anche nei, ulterioridi ottimizzazione, con l’intento di potenziare l'efficienza operativa, consolidare le competenze chiave in ambito 3D digitale e garantire solidità industriale e tecnologica nel lungo periodo. L’operazione rappresenta l’avvio di una più ampia serie di iniziative che il Gruppo attuerà progressivamente per rafforzare l’integrazione industriale. I prossimi passi nel piano di riorganizzazione saranno annunciati nelle settimane successive, a conferma dell'impegno verso un modello operativo più solido, moderno e sostenibile.