BTP Valore rallenta il passo: collocamento si avvia alla chiusura

(Teleborsa) -, il cui collocamento, così come disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sta collocando il nuovo titolo di Stato dedicato alla clientela retail. Il nuovo BTP ha registrato un boom di ordini, soprattutto nelle primissime giornate di collocamento, portando a casasi aggiungono, che portano ilsino ad ora a circadi euro. Una cifra non indifferente per il Tesoro che va oltre le più rosee aspettative. La prima giornata di collocamento aveva registrato ordini per 5,432 miliardi di euro, la seconda per 5,195 miliardi di euro e la terza giornata per 4,218 miliardi di euro.A dare impulso al nuovo BTP Valore ha contribuito un, rispetto ai precedenti titoli di questo tipo ed a quelli prevalenti oggi sul mercato, perché l'idea del MEF era quella di rispondere all'esigenza dei risparmiatori di avere un rendimento attrattivo che potesse anche tenere il passo anche con il caro vita.come il PIL e l'inflaizone, come avvenuto per il BTP Italias ed il BTP Futura.Il Tesoro infatti riconoscerà ai ai risparmiatori che acquistano il titolo un, cui si aggiunge unper chi deterrà il titolo fino alla scadenza. Oggi, al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato.In base ai calcoli degli esperti di Intesa Sanpaolo, dunque, il nuovo titolo riconosce unsul BTP nominale di riferimento di pari scadenza del 3,39% (alla chiusura del 2 giugno), mentre il premio fedeltà porta un ulteriore extra-rendimento annuo medio di 12,5pb.