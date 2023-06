Cimbri: Unipol non interessata a fusione BPER-MPS

Unipol

(Teleborsa) -tra, ein merito a questa ipotesi. Lo ha affermato, presidente del gruppo assicurativo, che è importante azionista della banca emiliana.A margine dell' assemblea CONSOB , Cimbri hail fatto che Unipol caldeggi le nozze tra Modena e Siena "a", dopo che nei giorni scorsi erano uscite indiscrezioni secondo cui un'aggregazione tra MPS e BPER avrebbe il consenso dei soci dei due istituti (il Tesoro da una parte, e Unipol e Fondazione Banco di Sardegna dall'altra).", ha aggiunto riferendosi all'AD di BPER - Piero Luigi Montani - che stamattina ha detto : "MPS è a Siena, a noi non interessa"."Esprimo la mia opinione da azionista - ha detto Cimbri -. Quindi èdi quello che ha già comportato. Io capisco che mediaticamente faccia più notizia un'acquisizione o una fusione, ma in realtà poi c'è il valore per i clienti, per gli azionisti, per la banca - che si crea on lavoro quotidiano di tutti i giorni."Oggi BPER è totalmente concentrata su questo lavoro, magari", ha aggiunto.