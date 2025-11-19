UniCredit, indiscrezioni su BPER sono "del tutto infondate"

Unipol

BPER

UniCredit

(Teleborsa) - "Abbiamo un ottimo rapporto cone intratteniamo regolarmente conversazioni a livello di business su numerosi argomenti, ma non vi sono discussioni in merito a una fusione tra i due gruppi e queste". Lo afferma un portavoce di, smentendo le indiscrezioni riportate oggi da La Stampa secondo cui il gruppo di piazza Gae Aulenti starebbe stringendo la presa su BPER.che circolano e che non portano alcun beneficio alle parti menzionate", ha aggiunto il portavoce.