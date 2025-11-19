Milano 10:10
UniCredit, indiscrezioni su BPER sono "del tutto infondate"

(Teleborsa) - "Abbiamo un ottimo rapporto con Unipol e BPER e intratteniamo regolarmente conversazioni a livello di business su numerosi argomenti, ma non vi sono discussioni in merito a una fusione tra i due gruppi e queste indiscrezioni sono del tutto infondate". Lo afferma un portavoce di UniCredit, smentendo le indiscrezioni riportate oggi da La Stampa secondo cui il gruppo di piazza Gae Aulenti starebbe stringendo la presa su BPER.

"Non apprezziamo le continue speculazioni e indiscrezioni che circolano e che non portano alcun beneficio alle parti menzionate", ha aggiunto il portavoce.
